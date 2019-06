«Реал» объявил о подписании контракта с Азаром

Мадридский «Реал» объявил о подписании соглашения с бельгийским футболистом «Челси» Эденом Азаром. В сообщении на сайте клуба говорится, что контракт рассчитан на пять лет — до 30 июня 2024 года.

Презентация футболиста состоится 13 июня после прохождения им медицинского обследования на стадионе Santiago Bernabeu.

Самые дорогие трансферы по амплуа Читать далее

Ранее сразу несколько испанских и английских медиаресурсов, таких как El Mundo Deportivo, Daily Mail, The Telegraph и The Guardian, сообщили о том, что в ближайшее время «Реал» объявит о трансфере, который войдет в число наиболее громких в это летнее окно. The Guardian назвала сумму трансфера — это €100 млн, не считая оговоренных в нем бонусов. По данным The Telegraph эти бонусы существенно увеличат реальную стоимость сделки. Итоговая составит 130 млн (€147 млн).

Подробнее — в материале “Ъ” «"Реал" загрузил бельгийского лидера».