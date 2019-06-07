«Реал» загрузил бельгийского лидера

«Реал», судя по сообщениям целого ряда источников, окончательно согласовал условия трансфера, который войдет в число самых громких и дорогих в это летнее окно. Проваливший предыдущий сезон мадридский клуб и вернувшийся весной на пост его тренера Зинедин Зидан уже начали «апгрейд» состава. В ключевой его элемент должен превратиться бельгийский футболист «Челси» Эден Азар. За него «Реал» готов заплатить существенно больше €100 млн.

Вчера сразу несколько авторитетных испанских и английских медиаресурсов, таких как El Mundo Deportivo, Daily Mail, The Telegraph и The Guardian, сообщили о том, что в ближайшее время «Реал» объявит о трансфере, обреченном войти в число наиболее громких в это летнее окно, какие бы сделки ни совершались после него. Речь о переходе в «Реал» атакующего полузащитника «Челси» Эдена Азара. О том, что он готовится, стало известно, по сути, еще неделю назад. После бакинского финала Лиги Европы, в котором «Челси» обыграл другой лондонский клуб — «Арсенал», Эден Азар, комментируя слухи о том, что он уходит из английской команды в «Реал», удивительно честно признался, что «наверное, пришло время сказать "до свидания"». При этом он добавил, что «в футболе никогда нельзя загадывать наперед», имея в виду, что помимо его собственного желания необходима договоренность между клубами, участвующими в сделке.

Описывающие ситуацию с Эденом Азаром источники уверены, что такая договоренность в начале этой недели была достигнута. А The Guardian назвала и сумму трансфера — это €100 млн, не считая оговоренных в нем бонусов. По данным The Telegraph, утверждающей, что презентация Азара состоится сразу после уикенда, эти бонусы существенно увеличат реальную стоимость сделки. Итоговая составит £130 млн (€147 млн).

Еще три года назад она казалась бы не просто большой, а космической, нереальной. Но за это время цены на футболистов пережили бурный рост, связанный и с наполнением ведущих чемпионатов, прежде всего английского, гигантскими средствами от новых телеконтрактов, и с некоторыми другими факторами. На сегодня, по версии портала Transfermarkt, 100-миллионную планку уже преодолели семь игроков — Неймар, Филиппе Коутинью, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Криштиану Роналду, Поль Погба и Гарет Бейл. Но трансфер Эдена Азара все равно будет выглядеть грандиозно, если сбудется прогноз насчет его фактической, со всеми дополнительными помимо базовой, выплаты. Он займет второе место в рейтинге: дороже только переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за €222 млн.

Учитывая «инфляцию» на футбольном рынке, вопрос насчет того, не проявил ли «Реал» чрезмерную щедрость, охотясь за Эденом Азаром, вряд ли может возникнуть. Он приобрел футболиста, давно заработавшего репутацию одного из самых креативных и острых в мире, выступавшего в «Челси», то есть на высочайшем уровне, семь лет, получившего немало индивидуальных призов, в том числе в 2015 году приз лучшему футболисту премьер-лиги, выполнявшего лидерские функции в завоевавшей бронзу прошлогоднего чемпионата мира в России сборной Бельгии, а главное, очень-очень «горячего» в предыдущем сезоне. В минувшем английском первенстве Эден Азар забил 16 голов. А если бы в футболе, как в хоккее, при определении сильнейшего бомбардира принимались во внимание еще и результативные передачи, именно он очутился бы на верхушке списка: У Азара голевых пасов набралось колоссальное количество — 15.

Эдена Азара, видимо, следует считать ключевым элементом «перезагрузки» «Реала», назревшей в свете провального по его меркам предыдущего сезона. В нем он не завоевал ни одного трофея, кроме не слишком престижного титула победителя клубного чемпионата мира, занял в чемпионате Испании лишь третье место, а в Лиге чемпионов, добившись триумфов в трех розыгрышах, предшествовавших нынешнему, выбыл уже в стартовом раунде play-off, уступив невысоко котировавшемуся «Аяксу». По ходу этого сезона в нем успели поработать три наставника — Юлен Лопетеги, Сантьяго Солари и возвращенный в команду в разгар кризиса Зинедин Зидан, чей неожиданный уход год назад, на пике славы, рассматривался в качестве чуть ли не основной причины бед «Реала», равной по весу уходу в «Ювентус» Криштиану Роналду.

Между тем Эден Азар уже не первый элемент этого «апгрейда». До него «Реал», нуждающийся, по мнению экспертов, в омоложении и освежении состава, в котором много пресыщенных званиями ветеранов, приобрел у «Порту» и «Айнтрахта» молодых (им по 21 году) игроков — защитника Эдера Милитана и форварда Луку Йовича. Стоимость трансферов оценивается в €50 млн и €60 млн.

Алексей Доспехов