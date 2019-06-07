Главные новости к утру 7 июня

Московский метрополитен направит своих сотрудников в Шереметьево, чтобы помочь аэропорту справиться с багажным коллапсом. С конца мая в Шереметьево начались многочасовые задержки в выдаче багажа, связанные с нехваткой персонала.

Как стало известно “Ъ”, более 60 пилотов, обучавшихся в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), осталось без работы. В ходе проверки Генпрокуратуры выяснилось, что дипломы ЮУрГУ были недействительными.

Нидерланды и Португалия сыграют в финале Лиги наций. Матч состоится 9 июня на португальском стадионе «Драгау».

США перестанут принимать турецких пилотов для обучения на истребителях F-35, сообщают источники Reuters. По их словам, решение Вашингтона связано с планами Анкары купить российские зенитные ракетные системы С-400.

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы, обвинив ее в похищении и вывозе своих детей за пределы США. Иск против женщины подал ее бывший муж американец Брайан Мобли. Генконсульство РФ назвало приговор несправедливым и негуманным.

О предстоящих 7 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.