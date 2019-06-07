Главные анонсы 7 июня

Продолжится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). На 14:00 запланировано пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В нем также примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, словацкий премьер Петер Пеллегрини и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. О первом дне ПМЭФ

Заводской районный суд города Кемерово проведет заседание по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Пожар произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, вред здоровью различной степени тяжести получили 147 человек. Возбуждены три уголовных дела, в рамках которых могут привлечь к уголовной ответственности 15 человек. О предыдущем заседании

Басманный районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бенефициара сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана. Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму около 690 млн. руб. Рассмотрение пройдет в упрощенном порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств. На этом настаивали сам подсудимый и его защита. Господин Белойван признал вину и погашает ущерб по делу. Подробнее о деле

Тереза Мэй покинет пост премьер-министра Великобритании и сложит полномочия лидера Консервативной партии. Она объявила о готовности уйти в отставку 24 мая. Наиболее вероятный кандидат на освобождающиеся позиции — бывший глава МИДа Борис Джонсон. О смене британского премьера

В Москве на «ВТБ-Арене» пройдет концерт британского дуэта The Chemical Brothers. Музыканты находятся в туре, посвященном новому альбому «No Geography». Интервью Тома Роулендса из The Chemical Brothers