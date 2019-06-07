Reuters: США прекратят прием турецких пилотов для обучения на истребителях F-35

США решили прекратить прием турецких военных летчиков по программе обучения навыкам пилотирования американских истребителей F-35, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, решение Вашингтона связано с намерениями Анкары закупить российские зенитные ракетные системы С-400.

Как уточняет агентство, сейчас на американской авиабазе Люк (штат Аризона) проходят обучение четыре турецких летчика. Еще двое работают в качестве инструкторов. Помимо этого на базе проходят подготовку 20 граждан Турции, отвечающих за эксплуатацию военных самолетов.

Решение американских властей не коснется тех турецких пилотов, которые уже находятся в США, пояснили собеседники Reuters. Они добавили, что США могут передумать, «если Турция изменит свои планы» по покупке C-400. В Пентагоне отказались комментировать информацию о предполагаемом отказе от приема турецких пилотов.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 в июле 2017 года. Сумма сделки составила около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за этой сделки США грозили Турции исключением из программы истребителей F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил, что Анкара от С-400 отказываться не намерена. 5 июня постпред США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что турецкие власти должны до конца недели сделать выбор между С-400 и F-35.

О планах поставок С-400 в Турцию читайте в публикации “Ъ” «За ракеты ответит».