Гендиректор Шереметьево подтвердил нехватку грузчиков

Гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что проблемы с выдачей багажа возникли из-за изменения процесса и нехватки людей. «Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Нам потребовалось какое-то изменение»,— сказал господин Василенко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, проблему «локализовали», аэропорт работает «практически в штатном режиме» и через месяц сбоев не будет. «Мы приносим извинения»,— заключил гендиректор Шереметьево.

Ранее “Ъ” сообщал, что многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг».

Подробнее о ситуации в аэропорту — в публикации “Ъ” «Чемоданные нестроения».