В финале Лиги наций сыграют Нидерланды и Португалия

Португалия сыграет с Нидерландами в финальном матче футбольной Лиги наций. В ночь на 7 июня во втором полуфинале голландцы обыграли англичан. Встреча, проходившая в португальском Гимараеше, завершилась в дополнительное время со счетом 3:1 (де Лигт, 73; Уокер, 97, автогол; Промес, 114 — Рэшфорд, 32, пенальти).

Вечером 5 июня состоялся первый полуфинал Лиги наций. В Порту на стадионе «Драгау» Португалия одержала победу над Швейцарией со счетом 3:1 (Роналду, 25, 88, 90 — Родригес, 57).

Финал Лиги наций пройдет 9 июня на «Драгау». Турнир проводится впервые. Его победитель получит путевку на чемпионат Европы 2020 года, независимо от результатов основного отборочного турнира.

Об итогах группового турнира Лиги наций читайте в материале “Ъ”.