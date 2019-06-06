Главные новости к утру 6 июня

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о просьбе Вашингтона провести второй референдум в Крыму после проведения первого голосования. С соответствующим предложением в апреле 2014 года, по словам министра, выступал тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Москва ответила на просьбу отказом.

«Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу после побега гендиректора научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина, рассказали «РИА Новости» источники в ракетно-космической отрасли. Почему топ-менеджер космической отрасли уехал в Грецию

Сухогруз Melita под флагом России из-за шторма вошел в территориальные воды Украины. Пограничники опросили российских моряков и не стали их задерживать. В ВМС страны, комментируя инцидент, заявили, что «Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации». О том, как российские пограничники задержали украинское судно и как проходит судебный процесс

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Истцы получили тяжкий вред здоровью во время плановых танковых стрельб в сентябре 2017 года. Позиции имитационных команд не были обозначены на поле, и командир танка Т-72 произвел выстрел прямо по солдатам.

О предстоящих 6 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.