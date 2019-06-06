РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова. Отмечается, что истцы получили тяжкий вред здоровью, у них были проникающие ранения и переломы.

По словам руководителя Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, иски пока «не приняты к производству», но уже зарегистрированы судом. Согласно документам, Вадим Габидуллин требует выплатить ему 2 млн руб., а Арсен Османов — 1 млн руб. Дмитрий Пахмутов настаивает на компенсации морального вреда в размере 3 млн руб., а также 57 тыс. руб. компенсации за лечение.

Инцидент произошел во время плановых танковых стрельб в сентябре 2017 года. Командир танка Т-72 позже заявлял, что произвел выстрел, так как был уверен в отсутствии людей в секторе прямого огневого поражения: позиции имитационных команд «никак обозначены не были».

Начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии ЗВО Дениса Горелышева и начальника 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктора Кривошеина, отвечавших за организацию стрельб, признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно.