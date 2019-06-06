«РИА Новости»: «Роскосмос» ужесточил правила выезда сотрудников за границу после побега гендиректора НИИ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин изменил правила выезда за рубеж для руководства госкорпорации и руководителей предприятий ракетно-космической отрасли, допущенных к секретной информации. «Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу»,— рассказали «РИА Новости» источники в ракетно-космической отрасли.

По их словам, приказ выпущен под грифом «для служебного пользования». В пресс-службе «Роскосмоса» отказались прокомментировать информацию о нововведениях.

Ранее источники “Ъ” сообщили, что гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, входит в «Роскосмос») Юрий Яскин под предлогом командировки сбежал за границу. Его отъезд произошел на фоне начала внутреннего аудита «Роскосмоса» в НИИ КП. Как рассказал один из источников “Ъ”, менеджер мог опасаться, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств.

Подробности — в материале “Ъ” «Аудит довел до эмиграции».