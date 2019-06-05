Украина не стала задерживать зашедшее в ее воды из-за шторма российское судно

Сухогруз Melita под флагом России из-за шторма вошел в территориальные воды Украины. Пограничники опросили российских моряков и не стали их задерживать, сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Инцидент произошел сегодня, 5 июня. Сухогруз направлялся по маршруту порт Астрахань—порт Констанца (Румыния), но был вынужден отклониться от курса из-за непогоды. «Судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендровской косы (остров у юго-западного побережья Черного моря.— “Ъ”) и опрошено согласно протоколу»,— рассказали в ВМС.

По словам украинской стороны, у пограничников были основания для задержания сухогруза (нарушение госграницы Украины, выключенная навигационная система AIS), но вместо этого моряков «без задержек направили безопасным маршрутом в пункт назначения». «Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации»,— добавили в ВМС.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия задержала в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. Их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы РФ. Моряки находятся под стражей до 24 июля.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, если Москва исполнит решение трибунала, то это может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».