Главные анонсы 6 июня

Откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 8 июня. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьером Словакии Петром Пеллегрини и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Также господин Путин проведет встречу с руководителями международных информагентств.

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В Москве премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Накануне, 5 июня, с лидером Китая встречался Владимир Путин. Подробнее о встрече

В Астрахани полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представит нового врио губернатора Игоря Бабушкина. Вчера, 5 июня, Владимир Путин отправил в отставку его предшественника Сергея Морозова, возглавившего регион в сентябре прошлого года и считавшегося наиболее вероятным кандидатом от власти на губернаторских выборах в сентябре. Подробнее о назначении

Чем известен Игорь Бабушкин Читать далее

Во Франции пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии, на которые прибудет президент США Дональд Трамп. Европейская поездка господина Трампа сопровождается громким скандалом, расколовшим евроатлантическое сообщество: призвав Великобританию выйти из ЕС без соглашения, президент США Трамп бросил открытый вызов европейским союзникам. Подробнее о скандале

В Хельсинки пройдет пленарное заседание парламента, на котором будет рассмотрена кандидатура нового премьер-министра Финляндии. В понедельник, 3 июня, прошла презентация программы новой правящей коалиции. Кабинет министров планирует сосредоточиться на социальном и экологическом развитии страны. Подробнее

В Москве пройдет заседание общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ). В повестке дня, в частности, вопрос календаря сезона 2019/20. Ранее стало известно, что Российский футбольный союз планирует заняться расширением РПЛ с 16 до 18 команд. По данным “Ъ”, на нем настаивают прежде всего «большие» клубы. Подробнее о реформе

На российские экраны выходит фильм «Рокетмен» — кинобиография Элтона Джона. Для демонстрации в российских кинотеатрах он подвергся редактуре: вырезали сцену однополого секса, все поцелуи между мужчинами, а также сцены, где герой принимает наркотики. Подробнее