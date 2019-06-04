Главные новости к утру 4 июня

Как выяснил “Ъ”, многочасовые задержки в выдаче багажа в аэропорту Шереметьево связаны с нехваткой грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Она с конца прошлого года стала обрабатывать весь багаж, который до этого обслуживала структура «Аэрофлота». Для устранения проблемы в течение месяца планируется нанять еще 250 человек, но эксперты опасаются, что на это потребуется больше времени.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял резолюцию, в которой призвал «отступить» от правил ПАСЕ и разрешить России принять участие в июньской сессии. В Госдуме этот документ оценили позитивно.

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви еще до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он позволял посетить пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным. Стоимость бейджа премиум класса обошлась господину Калви в 410 тыс. руб.

Официальный представитель сервиса знакомств Tinder подтвердил “Ъ”, что данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) были предоставлены Роскомнадзору. Однако это не означает передачу данных о российских пользователях властям, отметили в компании.

На своей ежегодной конференции для разработчиков компания Apple объявила о решении отказаться от iTunes. Сервис, просуществовавший на рынке более 20 лет, Apple заменила тремя новыми приложениями — «Подкастами», «ТВ» и «Музыкой».

О предстоящих 4 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.