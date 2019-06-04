Главные анонсы 4 июня

В Брюсселе пройдет визит президента Украины Владимира Зеленского. Это станет для него первой официальной зарубежной поездкой на посту главы государства. Запланированы встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского совета Дональдом Туском. Также пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина с участием генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. О том, как Украина становится главным союзником США

В Санкт-Петербурге состоится годовое собрание акционеров компании «Роснефть». В повестке вопросы об утверждении годового отчета, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Президент России Владимир Путин обсудит с правительством привлечение с 1 июля средств граждан для строительства жилья с использованием счетов эскроу. Весной он поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам. Правила уже подготовлены: «по- старому» можно будет достроить объекты с 30-процентной готовностью и с 10% площадей, проданных по договорам долевого участия. Подробнее

Люблинский районный суд Москве продолжит рассмотрение дела «Нового величия», деятельность которого, как считает следствие, была направлена на свержение конституционного строя. Четверо фигурантов содержатся под домашним арестом, еще столько же — в СИЗО. Правозащитники и родственники подсудимых продолжают настаивать, что дело спровоцировано внедренным сотрудником спецслужб. О том, как началось судебное разбирательство

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

Тверской райсуд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Поводом для протокола стала запись в Twitter, посвященная первому делу о неуважении к власти. В публикации господина Волкова говорилось о сути того дела. О законе о назывании за неуважение к власти