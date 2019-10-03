BIG DATA и искусственный интеллект на службе педагогов

На вопросы о новых технологиях в образовании ответила директор по цифровым коммуникациям корпорации «Российский учебник» Екатерина Латыпова в рамках крупнейшей в Европе образовательной конференции EDCRUNCH 2019, которая проходит 1-2 октября в Москве.

– Сегодня большие данные активно проникают во все сферы жизни. В чем заключается их потенциал для школьного образования? Как они могут помочь в будущем?

– Эта тема одна из ключевых на EdСrunch. Ведущие эксперты нередко затрагивают этическую сторону вопроса о том, кто владеет данными и как может ими распоряжаться, где грань между разделением ответственности в принятии решения машиной или человеком…

Если же обратиться к явным выгодам от использования больших данных учителем и учеником, то среди них можно выделить более точное определение «западающих» зон в изучении учебного материала, а также прогнозирование результатов ученика. Использование данных технологий позволит своевременно обнаружить проблемы по усвоению материала учеником и предпринять соответствующие шаги, чтобы помочь ребенку справиться с проблемой и повысить свой уровень знаний. В то же время, если в цифровой образовательной среде выстроена онтология единиц знаний, то система сможет предложить индивидуальную траекторию обучения.

– Существуют ли сегодня на образовательном рынке цифровые сервисы, ориентированные на учителей, чтобы они могли также повышать свой профессионализм и эффективнее осваивать новые компетенции?

– Сегодня все российские образовательные компании, развивающие «цифру», только начинают обучать алгоритмы ИИ на основе собранных данных. «Российский учебник» в июле текущего года запустил на своем официальном сайте подобный рекомендательный сервис для учителей, который позволит им повысить свой профессионализм с нашей методической помощью. Совсем скоро, уже в середине октября на цифровой платформе LECTA для учителя и ученика станет доступным абсолютно новый сервис «Виртуальный класс», который будет показывать скорость и качество освоения учебного материала каждым учеником, способствуя повышению образовательных результатов каждого ученика в отдельности.

– Какие навыки и компетенции важно повышать педагогам в условиях цифровизации образования? Руководителям школ?

– Я бы отметила, что учителям важно развивать навыки коммуникации и индивидуального сопровождения, а также эмоциональной поддержки ребенка. В силу интеграции «цифры» в нашу жизнь, важно сохранить и развить качество общения, научиться лучше понимать свои и чужие эмоции. На наш взгляд, ценность личного и прямого общения будет возрастать.

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