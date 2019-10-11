Корпорация «Российский учебник» стала образовательным партнером конкурса «Школа» Рыбаков Фонда

В конкурсе могут принять участие педагоги и школьные команды со всей России. Представленные проекты должны отражать реальные достижения, раскрывающие потенциал каждого школьника.

С 23 сентября по 6 ноября школьные команды и педагоги из всех регионов России могут присылать заявки на конкурс «Школа» Рыбаков Фонда. Участники конкурса должны представить реальные достижения, раскрывающие потенциал ученика и преобразующие школу в центр социума. Прием заявок – на сайте http://rybakovschoolaward.ru/.

В конкурсе две номинации: «Мы – школьная команда» и «Я – iУчитель». 20 команд-победителей получат от Рыбаков Фонда по 500 тыс. рублей на развитие школы, 50 лучших учителей – по 50 тыс. рублей на реализацию профессиональных или личных планов. Фонд создаст среду для обмена опытом и масштабирования самых эффективных социально-образовательных практик победителей.

Генеральные инфопартнеры конкурса – интернет-издание «Мел» и ВКонтакте, образовательный партнер – корпорация «Российский учебник».

Новый конкурс сменяет и усиливает конкурсные программы ТОПШкола и #iУчитель, которые Рыбаков Фонд проводил в течение 3 лет. За это время в них приняли участие 1351 школа и 1882 педагога из более 80 регионов России, 63 школы реализовали социально значимые проекты, охватившие более 40 тыс. человек.

«Три года наша команда активно взаимодействовала со школами: мы лучше узнали, какие у них потребности и как Рыбаков Фонд может реально поддержать школы. На наших глазах учителя и команды школ воплощали свои проекты. Вместе с ними мы проживали этот процесс со всеми его сложностями и успехами. И мы убедились, как важно для ученика, когда школа открыта к внешнему миру и сотрудничеству: это дает новый опыт и невероятные возможности для развития, социализации, взросления, – поясняет Екатерина Рыбакова, президент Рыбаков Фонда. – Мы считаем, что именно такие школы должны стать примером и получить признание, что за ними будущее. Рыбаков Фонд намерен задать новый тренд, ведь школа – это не подготовка к жизни, а сама жизнь, и сила школы – в создании открытой среды, в работе с сообществом. И, конечно, роль педагога в такой школе меняется – ему предстоит развивать в школьниках навыки XXI века, быть наставником и проводником в мир опыта и знаний, искать новые способы взаимодействия с учениками, мотивировать их задавать вопросы, общаться, раскрывать себя. Школы-сообщества в лице школьных команд и учителя-инноваторы – вот кого мы ищем и поддержим».

«Мы находимся в постоянном контакте с более чем третью российских педагогов и хорошо понимаем, насколько ценным может быть обмен профессиональным опытом для школ из разных уголков страны. Сократить дистанцию между участниками образовательного процесса – молодыми и опытными педагогами, инноваторами и приверженцами классических методик, дать доступ к лучшим практикам в обучении, организации взаимодействия с учениками и родителями – наша общая задача, которая в полной мере соответствует целям этого конкурса», – рассказал генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин.

Особенность нового конкурса в том, что это конкурс реальных достижений школы в создании социально-образовательной среды, раскрывающей потенциал ученика. Такая среда формируется в тех школах, где активно действует сообщество, включающее родителей, выпускников, партнеров – всех, кто готов внести вклад в развитие школы.

Для участия в конкурсе «Школа» Рыбаков Фонда школьные команды должны показать, как они аккумулируют ресурсы, знания и таланты вокруг школы. Заявителю нужно написать эссе о том, почему именно его школа должна стать победителем в конкурсе, а также рассказать о своем опыте взаимодействия с социумом, образовательном процессе, структуре управления школой и практиках привлечения внебюджетных ресурсов. Подать заявку может любой представитель команды по согласованию с директором.

Педагогам предстоит рассказать в эссе, почему именно они должны победить, и описать, какие собственные методики, инновационные технологии и инструменты они используют в образовательном процессе. Причем не только для передачи знаний, но и для развития метапредметных навыков учеников.

Прием заявок открыт до 6 ноября на сайте.

Каждую заявку оценят два эксперта, экспертный пул конкурса «Школа» Рыбаков Фонда включает более 150 человек из 45 городов, это специалисты образования, учителя, преподаватели вузов, а также представители школ, победивших в конкурсах Рыбаков Фонда или создавших эндаументы. По итогам оценки экспертов будет сформирован рейтинговый список участников, организаторы представят его экспертному совету конкурса – известным деятелям, которые вносят вклад в развитие образования. Именно экспертный совет утвердит победителей конкурса. Итоги подведут в декабре 2019 года.

О Рыбаков Фонде

Рыбаков Фонд — частная филантропическая организация, созданная Екатериной и Игорем Рыбаковыми в 2015 году. Миссия фонда — формировать традицию развития социума своими руками. Для реализации нашей миссии мы разработали и приняли концепцию «Школа — центр социума», которая поможет менять к лучшему социально-образовательную среду в школах. Такая среда — это поле единого коллективного опыта для всех ее участников. Учителя и родители, ученики и выпускники, директора и партнеры школ — не разделяются на поставщиков и потребителей информации, знаний или услуг, а участвуют на равных в создании нового образовательного опыта. Формирование такой среды — это не только новый способ делания, но и новый способ мышления — в со-творчестве, со-действии и со-бытии. Реализуя нашу миссию, мы ставим цель – обеспечить качественное образование для всех. Это будет нашим вкладом в достижение четвертой цели устойчивого развития, провозглашенной ООН.

О Корпорации «Российский учебник»