Байкальский международный образовательный салон проходит во второй раз, объединяя участников образовательной системы Иркутской области, а также экспертов из других регионов.

День открытия форума положил начало обсуждению барьеров и решений для реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в регионе. Основные экспозиции салона разместились в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Часть мероприятий деловой программы проходит в Байкал Бизнес центре. В работе салона приняли участие эксперты из Индии, США, Германии, Франции, Монголии, Китая. Корпорация «Российский учебник» стала стратегическим партнером БМСО-2019.

Ожидается, что до конца работы форума свои инновации представят 22 субъекта Российской Федерации Москва и Санкт-Петербург, Башкортостан, Бурятия, Удмуртия, Красноярский, Пермский, Приморский, Алтайский края, Новосибирская, Кемеровская, Ростовская, Челябинская, Калужская, Свердловская, Томская, Оренбургская, Курганская, Тамбовская, Воронежская, Омская области и Республика Крым.

В рамках БМСО работает множество дискуссионных площадок, на которых проходят стратегические сессии, семинары и круглые столы практически по всем актуальным вопросам системы образования. Участники мероприятия обсуждают содержание и перспективы национального проекта «Образование» в Иркутской области и других регионах страны. Участники сошлись во мнении, что для достижения высоких результатов приоритетной является всесторонняя квалифицированная поддержка педагогов и руководителей школ:

«Для учителей важно выстраивать индивидуальные образовательные траектории, в том числе для своего профессионального роста. Сегодня это невозможно сделать только в очном формате, формате живого методического общения. Учителю нужно рекомендовать инструменты и сервисы для его профессиональной зоны развития. Мы в «Российском учебнике» активно работаем над задачей повышения качества системы персонализированной комплексной поддержки для педагогов. Сегодня мы оказываем такую методическую поддержку очно и на наших интернет-ресурсах, где есть электронные учебники, методические материалы к каждому уроку, курсы повышения квалификации и другие образовательные сервисы. Для построения рекомендаций мы используем обучающиеся алгоритмы, – рассказала директор по цифровым коммуникациям корпорации «Российский учебник» Екатерина Латыпова. – Для поощрения учителей в работе с цифровыми продуктами и сервисами мы также запустили программу лояльности, которая предоставляет участникам доступ к дополнительным полезным материалам и подаркам от «Российского учебника» и партнеров».

Развитие цифровых технологий в школе

В формировании цифровой среды в школах важную роль играют не только учителя, но и руководители. При этом электронные технологии большинство педагогов пока не рассматривают как активного помощника. К таким выводам пришли авторы факторного анализа качества школьного образования и исследования «Оценки уровня развития компетенций директора школы»:

«Совместно с экспертами НИУ ВШЭ и другими партнерами мы провели анализ факторов, которые влияют на качество образования на региональном уровне: на данный момент мы завершили пилотное исследование в Калининградской области и получили интересные результаты, которыми готовы поделиться здесь, на площадке Салона. Следует особенно отметить один парадоксальный вывод. В ходе исследования мы опросили 85% директоров школ и 65% педагогов Калининградской области и выяснили, что большинство педагогов не видят в цифровых технологиях фактор повышения качества образования», – рассказал вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев.

По мнению экспертов, причины кроятся в большом разрыве между сохранением школы в ее индустриальном статусе и цифровой эпохой, которой живут люди, в том числе дети, выходящие за пределы этой школы:

«Очевидно, что пока педагоги не станут «евангелистами» этого цифрового перехода, то есть, не будут видеть потребности в современных учебных ресурсах, школы не изменятся системным образом. В этом контексте важно освобождать учителей от рутины и бумажной работы, предоставив возможности для творческой деятельности, знакомству с учебными ресурсами, которые могут сделать работу учителя более эффективной и интересной. Кроме того, для работы в цифровой среде важна подготовка и переподготовка педагогов», – объяснил спикер.

Современная образовательная среда школ

Большой отклик среди участников вызвала тема современной образовательной среды школ. Сейчас образовательная среда рассматривается как третий учитель, после родителей и педагогов. Она включает материальную и физическую среду школы, педагогический и коммуникационный процессы, а также цифровые процессы, которые являются лишь одним из компонентов современной образовательной среды:

«Для школы сегодня важна доступность образовательных ресурсов, и это не только wi-fi на всей территории школы. Например, при подготовке учебных проектов, ученики могут пользоваться ресурсами авторитетных источников учебной информации, работать в личном онлайн-кабинете. При этом безопасность и цифровую гигиену никто не отменял. В условиях цифровой среды следует создавать фильтр образовательного содержания, а для школьной системы – протокол защиты персональных данных», – рассказал вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев.

Эксперт отметил, что для таких условий в школах необходимы административные компетенции директоров школ и вовлеченность основных участников образовательного процесса.