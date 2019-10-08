Директорам российских школ не хватает компетенций руководителя

Корпорация «Российский учебник» совместно с НИУ ВШЭ провела опрос, направленное на анализ компетенций среди руководителей общеобразовательных учреждений.

Директора российских школ испытывают наибольший дефицит компетенций при исполнении роли руководителя. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые представил вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев в ходе Байкальского международного салона образования.

«В формате дистанционной самодиагностики школьным руководителям нужно было оценить свои компетенции в трех ролях – педагога, администратора - организатора процессов и руководителя, управляющего школьным коллективом. По сегодняшним результатам, последняя роль вызывает у директоров наибольшие затруднения», – рассказал спикер.

Эксперт отметил, что профессия директора остается одной из тех, для которых нет системы специальной подготовки, при этом современные реалии требуют от директора школы дополнительных компетенций, которые практически невозможно получить без прохождения дополнительного обучения. «По оценке ВШЭ, всего около 5% российских директоров проходят такое специальное обучение», - подчеркнул он.

Пройти опрос можно с помощью онлайн-сервиса самооценки компетентностей для управленческих кадров школ, который доступен на базе информационно-образовательного пространства director.rosuchebnik.ru. На данный момент в опросе приняли участие уже более 240 директоров школ.

«Любой желающий может пройти самодиагностику и сравнить свои результаты с желаемой моделью. В результате будет сформированы индивидуальная карта оценки компетентностей и персональные рекомендации, которые помогут отточить необходимые навыки и вывести школу на новый уровень: программы повышения квалификации, вебинары, статьи, подборка литературы для профессионального и личностного развития», – пояснил эксперт.

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