Качество образования можно повысить за счет государственно-частного партнерства

В рамках Байкальского международного салона образования вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев рассказал о перспективах применения моделей государственно-частного партнерства и цифровых технологий в образовании.

- Какие факторы определяют будущее российской сферы образования?

- Сейчас сфера образования является очень востребованной и перспективной нишей, на образовательные услуги существует огромный спрос. Подтверждением этого являются планы государства, которое ставит перед собой цель создания дополнительных 6,5 млн учебных мест для школьников к 2025 году. При этом, по мнению экспертов, обеспечить высокое качество образование в нашей стране поможет применение моделей государственно-частного партнерства. В частности, в России могут быть востребованы чартерные школы, которые функционируют в США и Индии.

- В чем основная особенность такой модели?

- Данная модель предполагает передачу уже существующих муниципальных школ под управление частных образовательных компаний, при этом важный пункт при заключении контракта связан с достижением конкретных результатов обучения. Сейчас развитие чартерных школ в России тормозится отсутствием четких механизмов взаимоотношений между заказчиком в лице государства и подрядчиками в лице частных компаний. Однако существующий спрос на качественное образование, о котором я уже говорил, определяет высокие шансы на дальнейшее внедрение данной модели в нашей стране.

Как известно, уже сейчас крупный бизнес осуществляет собственные образовательные инициативы, направляя усилия в подготовку профильных кадров. Совершенствование инструментов государственно-частного партнерства позволит привлечь в сферу образования и представителей малого и среднего бизнеса, которые не менее заинтересованы в грамотных специалистах, но не обладают такими ресурсами, как крупные компании.

- Помимо организационной формы, какие еще факторы влияют на качество образования?

- По-прежнему огромную роль играет личность педагога, перед которым стоит задача заинтересовать ученика в своем предмете, обеспечить мотивацию к обучению. Сегодня нас окружает огромное количество информации, и все полезные во взрослой жизни сведения уже невозможно получить в рамках школьной программы, поэтому важнейшим для современного выпускника становится навык самостоятельного обучения.

- А какое влияние на качество образования оказывают столь популярные сегодня цифровые технологии?

- Цифровые технологии открывают нам огромные возможности для получения новых знаний, однако не стоит забывать о том, что это всего лишь инструмент. Содержание образования гораздо важнее, чем способы получения новых знаний и навыков. Согласно данным исследования Высшей школы экономики, посвященного факторам, которые оказывают влияние на качество образования, учителя не признают за цифровыми технологиями решающего значения в процессе достижения необходимых результатов обучения. Несмотря на то что базой для проведения исследования стал отдельный регион (Калининградская область), думаю, что не будет ошибкой считать, что и в целом по России наблюдается похожая ситуация.

- Тем не менее необходимость цифровизации образования обозначена на государственном уровне.

- Действительно, внедрение цифровых технологий – один из индикаторов перемен, происходящих в образовательной сфере. Интересно, что, по данным Высшей школы экономики, государственные школы на данный момент лучше оснащены технологически, чем частные. Однако в частных школах больше свободы, возможностей для педагогического творчества, что позволяет добиться более эффективного применения цифровых технологий как образовательного инструмента.

- В чем заключаются основные ограничения государственных школ?

- Федеральные стандарты, призванные обеспечивать качество образовательного процесса, к сожалению, зачастую препятствуют его достижению. Существует рекомендованный учебно-методический комплекс, которым вынужден пользоваться учитель в своей практике, однако в большинстве случаев выполнение рекомендаций ограничивает возможности достижения высоких образовательных результатов. Педагоги все больше и больше сил тратят на соблюдение стандартов, а самому процессу преподавания уделяют гораздо меньше внимания.

- Какие аспекты образовательного процесса следует улучшить в первую очередь, чтобы добиться высоких образовательных результатов?

- Согласно результатам международных исследований, важнейшее значение в процессе обучения получает образовательная среда. Необходимо создавать максимально комфортные условия пребывания в школе, и уже один этот шаг, по мнению экспертов, позволит добиться улучшения результатов учеников на 15-20%.