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Уфа. Башкортостан
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22:32
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
17:35
Территории вдоль трассы Уфа-аэропорт присоединят к городу
17:07
Новый инвестор «Индюшкина» планирует возобновить выпуск продукции в октябре
15:36
Предприятие «Росатома» передумало аннулировать торги минздрава Башкирии на поставку оборудования в онкоцентр
11:16
Зампрокурора Москвы предложен на должность прокурора Башкирии
10:03
В Уфе передается в суд дело о потасовке следователей СКР и полицейских
09:35
Уфимские депутаты назвали улицу именем умершего вице-премьера
10/09
Прокуратура помогла «Госстрою» снять арест с земельных участков
10/09
В Башкирии с торгов проданы два участка золота
10/09
Башкирские коммунисты и ЦК партии разошлись в оценке честности выборов главы республики
10/09
Претенденты на должность муфтия Башкирии будут известны 17 сентября
10/09
Обыски начаты в помещении штаба Навального в Уфе
10/09
УФАС приостановило отбор подрядчика капремонта Башдрамтеатра стоимостью 441 млн рублей
10/09
Обыски проходят у юриста уфимского штаба Навального Федора Телина
10/09
Пассажиропоток аэропорта Уфы за лето вырос на 6%
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(обновлено: 11.09.2019)
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Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов
Электростанции башкирской генерации снижают воздействие на окружающую среду
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Фото дня: 11 сентября
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Как развивалось дело «Седьмой студии»
Хроника театрального процесса
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«Молчание перестало быть спасительным оберегом»
Юрий Дудь и Кирилл Серебренников выступили в поддержку протестующих
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Новинки автосалона во Франкфурте
Главные тренды и премьеры выставки
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Презентация Apple
iPhone с тремя камерами, Apple Watch с негаснущим дисплеем и другие новые устройства и сервисы
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Оползни, тающие льды и восставшие мертвецы
Как глобальное потепление влияет на самый северный город мира
Видео
Полицейский school bus и другие символы на продажу
Можно ли заработать на протестных и патриотических футболках
Фотогалерея
«Я всегда буду против»
Каким был Егор Летов — один из главных отечественных рок-музыкантов
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Светская хроника
Премьеры фильмов «Жара» и «Одесса», Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow и другие события
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Непокоренный US Open
Как прошел Открытый чемпионат США по теннису, который едва не выиграл россиянин Даниил Медведев
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партнерский проект
Добро пожаловать в «Мир»
15 лет назад в Уфе открылся для посетителей Центр торговли и развлечений «Мир»
Как история становится репутацией
АО «Башспирт» – крупнейший в Башкирии холдинг, работающий в сфере алкогольного производства
партнерский проект
Народный праздник «Тантана»
Август завершился масштабным праздником в Уфимском амфитеатре
партнерский материал
Дом будущего для настоящего
Клубный дом «Соты»
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ
конференция «Практикум для предпринимателей» 19 сентября
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Мусор в уши
В Башкирии перед повышением тарифов за вывоз ТКО вытесняют федерального игрока?
Читайте «Коммерсантъ в Башкортостане» на страницах…
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия