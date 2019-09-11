Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов

ООО «БашРТС» предлагает своим клиентам – физическим лицам, имеющим прямые договорные отношения с ресурсоснабжающей организацией, воспользоваться новой услугой – доставкой платежного документа по электронной почте.

– Данный сервис позволит нашим клиентам своевременно получать и оплачивать квитанции БашРТС вне зависимости от их фактического местонахождения. Напоминаем, что оплатить отопление и горячую воду без комиссии жители могут одним из удобных способов: через интернет, мобильный банк, платежный терминал, банкомат, кассы банков – партнеров, а также во всех отделениях ФГУП «Почта России», - сообщила Ирина Попова, заместитель директора по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС».

Для подключения услуги «Доставка квитанции БашРТС по электронной почте» необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте БашРТС, сообщив о подключении услуги через форму «Обращение» или заполнить заявление в ближайшем Центре обслуживания клиентов.

ООО «БашРТС» напоминает, что все актуальные начисления и оплату можно увидеть в личном кабинете клиента на сайте после регистрации и подключения лицевого счета.

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ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») – крупная региональная теплоснабжающая компания. Обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Входит дочерним обществом в состав ООО «Башкирская генерирующая компания». Общая протяженность магистральных и квартальных сетей ООО «БашРТС» в двухтрубном исчислении составляет 1 506 км (в том числе в Уфе – 807,5 км), из которых 783,5 км находятся в аренде у предприятия. Установленная электрическая и тепловая мощность предприятия – 24 МВт и 3597,17 Гкал/ч соответственно. www.bgkrb.ru/rtc

ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») – крупная региональная энергетическая компания России, входит в состав ПАО «Интер РАО», координирует работу ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») и дочерних предприятий. Установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БГК» – 4423 МВт и 8450 Гкал/ч. Уставный капитал ООО «БГК» составляет 24 млрд рублей, 100% контролирует ПАО «Интер РАО». www.bgkrb.ru