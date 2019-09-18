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Школьникам и студентам рассказали о Затонской ТЭЦ

ООО «БГК» приняла участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» и Республиканском фестивале востребованных профессий «ProfФЕСТ».


Фестивали прошли в Уфе на площадке ВДНХ-Экспо 17-18 сентября, их основной целевой аудиторией является молодёжь: от школьников до студентов вузов. Здесь они могли получить краткое представление о различных профессиях, узнать из первых уст о современных энергоэффективных технологиях, внедряемых на предприятиях.

Башкирскую генерирующую компанию на выставочной площадке представляла Затонская ТЭЦ – самая новая и современная теплоэлектроцентраль в энергосистеме Башкортостана. Она стала первым активом ООО «БГК», работающим полностью на парогазовом цикле. Это современное решение, которое обеспечивает эффективность и надёжность производства, его безопасность для окружающей среды. Вниманию гостей фестиваля на ВДНХ-Экспо был выставлен макет станции, выполненный с соблюдением всех пропорций объекта и с высокой степенью детализации. Более подробно об энергопроизводстве всем желающим здесь же рассказывала молодая сотрудница производственно-технического отдела Затонской ТЭЦ Регина Хасанова. Также большой интерес у посетителей экспозиции ООО «БГК» вызвал буклет о деятельности компании и реализованных ей экологических проектах.

Благодаря проведённым фестивалям за два дня сотни школьников и студентов смогли узнать об особенностях работы теплоэнергетиков на ТЭЦ, основных технологиях выработки электрической и тепловой энергии, применяемых в Башкирской генерирующей компании.

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