Электростанции башкирской генерации снижают воздействие на окружающую среду

Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») заняла второе место во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов. Церемония награждения победителей и призёров конкурса прошла 4 сентября в рамках III Климатического форума городов в Москве.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность – 2019» прошёл в августе под патронатом Минэкономразвития и Минэкологии России. В нём участвовали 40 организаций из 14-ти субъектов страны в трёх номинациях: «Лучшая организация в области снижения выбросов париковых газов среди организаций, выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год», «Лучшая организация в области снижения выбросов париковых газов среди организаций, выбрасывающих менее 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год» и «Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов».

Башкирская генерирующая компания, входящая в Группу «Интер РАО», участвовала в конкурсе впервые. Заявки участников оценивались по балльной системе и по нескольким критериям. Среди ключевых – показатели изменения выбросов парниковых газов, наличие утверждённого плана мероприятий по их сокращению до 2020 года, реализуемые проекты по снижению энергопотребления, модернизации производства, внедрению наилучших технологий. Готовясь к конкурсу, специалисты Управления технологической безопасности ООО «БГК» проделали большую работу и обеспечили качественную подготовку заявки.

В итоге конкурсная комиссия присудила ООО «БГК» второе место (527,4 балла) среди организаций, выбрасывающих более 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год. Как отмечают эксперты, ключевую роль в «серебре» сыграла продуктивная работа компании по реализации технической политики ПАО «Интер РАО», благодаря чему выбросы парниковых газов снизились до 43% по отношению к 1990 году.

– Призовое место БГК – заслуженное и закономерное. Снижение негативного влияния объектов башкирской генерации на окружающую среду – приоритет в нашей деятельности, это закреплено в экологической политике БГК. Мы не стоим на месте. Компания постоянно совершенствует природоохранную деятельность, инвестирует в модернизацию оборудования и повышение эффективности его работы, - комментирует главный инженер ООО «БГК» Владимир Кремер.

Система экологического менеджмента компании сертифицирована по международному стандарту ISО 14001:2015. Это означает, что деятельность башкирской генерации соответствует самым высоким требованиям.

Отметим, что и Республика Башкортостан в конкурсе показала высокие результаты в номинации «Лучший субъект РФ в области снижения выбросов парниковых газов». Седьмое место, на которое вышел регион, содержит в себе и вклад Башкирской генерирующей компании.

ООО «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК») – крупная региональная энергетическая компания России, входит в состав ПАО «Интер РАО», координирует работу ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») и дочерних предприятий. Установленная электрическая и тепловая мощность ООО «БГК» – 4436 МВт и 8578 Гкал/ч.