БашРТС призывает потребителей из числа юридических лиц погасить долги перед отопительным сезоном

ООО «БашРТС» уведомляет своих потребителей-юридических лиц о необходимости своевременной подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг.

- Мы рекомендуем заблаговременно, до наступления холодов, оформить акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителей к эксплуатации в отопительный период, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103. Важно отметить, что подача тепла возможна только при условии полного погашения задолженности перед ООО «БашРТС», - сообщила Ирина Попова, заместитель директора по сбыту – директор филиала «Теплосбыт».

Она подчеркнула, что для получения разрешения на пуск тепла потребителям необходимо оплатить имеющуюся задолженность и произвести предоплату в соответствии с условиями договора, а также предоставить документы, подтверждающие готовность к ОЗП, после чего обратиться с заявкой в любой из Центров обслуживания клиентов для юридических лиц.

Ознакомиться с реестром потребителей-должников, у которых имеется непогашенная задолженность, можно на сайте ООО «БашРТС».