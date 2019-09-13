13 сентября, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

БашРТС призывает потребителей из числа юридических лиц погасить долги перед отопительным сезоном

ООО «БашРТС» уведомляет своих потребителей-юридических лиц о необходимости своевременной подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг.


- Мы рекомендуем заблаговременно, до наступления холодов, оформить акты готовности систем отопления и тепловых сетей потребителей к эксплуатации в отопительный период, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103. Важно отметить, что подача тепла возможна только при условии полного погашения задолженности перед ООО «БашРТС», - сообщила Ирина Попова, заместитель директора по сбыту – директор филиала «Теплосбыт».

Она подчеркнула, что для получения разрешения на пуск тепла потребителям необходимо оплатить имеющуюся задолженность и произвести предоплату в соответствии с условиями договора, а также предоставить документы, подтверждающие готовность к ОЗП, после чего обратиться с заявкой в любой из Центров обслуживания клиентов для юридических лиц.

Ознакомиться с реестром потребителей-должников, у которых имеется непогашенная задолженность, можно на сайте ООО «БашРТС».

Печать

Все материалы

Интер РАО. Релизы

БашРТС призывает потребителей из числа юридических лиц погасить долги перед отопительным сезоном

Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов

Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов

Электростанции башкирской генерации снижают воздействие на окружающую среду

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

фонд поддержки

партнерский материал

реклама

Профиль пользователя