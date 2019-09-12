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Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов

ООО «БашРТС» предлагает своим клиентам – физическим лицам, имеющим прямые договорные отношения с ресурсоснабжающей организацией, воспользоваться новой услугой – доставкой платежного документа по электронной почте.


- Данный сервис позволит нашим клиентам своевременно получать и оплачивать квитанции БашРТС вне зависимости от их фактического местонахождения. Напоминаем, что оплатить отопление и горячую воду без комиссии жители могут одним из удобных способов: через интернет, мобильный банк, платежный терминал, банкомат, кассы банков – партнеров, а также во всех отделениях ФГУП «Почта России», - сообщила Ирина Попова, заместитель директора по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС».

Для подключения услуги «Доставка квитанции БашРТС по электронной почте» необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте БашРТС, сообщив о подключении услуги через форму «Обращение» или заполнить заявление в ближайшем Центре обслуживания клиентов.

ООО «БашРТС» напоминает, что все актуальные начисления и оплату можно увидеть в личном кабинете клиента на сайте после регистрации и подключения лицевого счета.

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Интер РАО. Релизы

Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов

Компания «БашРТС» запустила новый сервис для клиентов

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