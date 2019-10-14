БГК получила патент на полезную модель

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала ООО «БГК» патент на полезную модель № 192395 «Устройство подачи воды во впускную систему двигателя внутреннего сгорания».

Данное техническое решение было предложено и проработано энергетиками Зауральской ТЭЦ совместно с представителями Уфимского государственного авиационного технического университета.

Изобретение, в первую очередь, нацелено на решение проблемы снижения мощности газопоршневых агрегатов на Зауральской ТЭЦ, возникшей в процессе эксплуатации. Как выяснилось, к этому привели высокая температура в камере сгорания и как следствие детонационная работа двигателей, а также повышение температуры в помещении, где установлены агрегаты. В итоге средняя годовая электрическая нагрузка по газопоршневым агрегатам составляет 2,425 МВт при возможных 2,7 МВт.

Сотрудниками Зауральской ТЭЦ – начальником ПТО Рустемом Абдульминевым и ведущим инженером по энергоэффективности Амиром Хафизовым – совместно с представителем УГАТУ, доктором технических наук Маратом Гариповым было принято решение увеличить мощностной диапазон бездетонационной работы газопоршневого агрегата за счёт использования впрыска воды во впускной трубопровод. Этот способ требует меньших, по сравнению с другими способами, финансовых затрат и практически не затрагивает конструкцию двигателя.

В настоящее время научно-исследовательская работа (НИОКР) с созданием опытного образца изделия выполняется на базе Уфимского государственного авиационного технического университета.

Предварительные результаты НИОКР подтверждают эффективность технического предложения сотрудников Зауральской ТЭЦ. Внедрение данного устройства в газопоршневые агрегаты станции позволит увеличить их мощность и выработать больше электрической энергии, расширить мощностной диапазон бездетонационной работы, а также улучшить технико-экономические показатели работы всей станции.