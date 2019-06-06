Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
13 июня, четверг
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Hi-Tech
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Hi-Tech
Слушать радио
Коротко
Новости
00:01
Главные анонсы 13 июня
12/06
Президент Молдавии Додон обвинил Демпартию в подготовке его физического устранения
12/06
Осужденную в Кувейте россиянку Лазареву отпустили под залог
05:19
В Польше разместится эскадрилья разведывательных беспилотников США
12/06
Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу
11/06
Минкомсвязь предложила производить китайское телекоммуникационное оборудование в России
11/06
Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников
11/06
«Яндекс» начнет разработку беспилотных авто в Израиле
11/06
Alibaba Group и Mail.ru Group объявили кандидатов в гендиректоры «AliExpress Россия»
11/06
«Ведомости» узнали о выходе «Яндекса» в дополненную реальность
10/06
Raytheon объединилась с United Technologies
07/06
Facebook прекратит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei
07/06
Минкомсвязь предложила снизить стоимость частот 5G
06/06
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
06/06
Google совершила крупнейшую за пять лет сделку
ещё
все новости
Подробно
Стартапы
Весь раздел
Гаджеты
Стартапы
Наука
Рынок
Mail.ru Group и «Ростелеком» оцифруют школу
Компании займутся продуктами для системы образования
Чистая энергия
Юрий Митин — о продаже солнечных электростанций
Дальний Восток дозвонился до инвестора
Фонд «Роснано» и РВК вложится в сервис облачной телефонии
Mail.ru Group отправит облака за рубеж
Компания запустит сервис «Диск-О» в США и других странах
Mail.ru Group примет пожертвования
Компания запускает отечественный аналог Patreon
Стартап Aggregion привлек инвестиции
В сделке на $1,5 млн участвовали новозеландская и китайская компании
Pinterest привлек интерес инвесторов и $1,4 млрд
В ходе IPO всю компанию оценили в $12,7 млрд
Huawei сыграет в России
Китайская компания запустит собственный музыкальный сервис
Инвесторы смотрят на Vostok
Марк Гарбер вложился в блокчейн-платформу
2
Искусственный интеллект оказался ненастоящим
40% стартапов, специализирующихся на ИИ, на самом деле не используют его
1
«Ланит» заступил на КПП
IT-холдинг приобрел стартап для организации пропускного режима
1
Сбербанк встал «на_полку»
Он запустил платформу для торговли продуктами
2
Из Windows донесся «Яндекс»
Музыкальный сервис компании стал предустановленным в ОС
архив
наглядно
Фотогалерея
Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
Кадры с мероприятия
Видео
«Чтобы такое больше не происходило ни с кем в этой стране»
Первые слова Ивана Голунова на свободе
Фотогалерея
Символическая Россия
12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
Фотогалерея
Самые высокооплачиваемые спортсмены
Топ-10 по версии журнала Forbes
Фотогалерея
«Я почти никогда не лгу другим. Только себе»
Как складывалась карьера «доктора Хауса»
Фотогалерея
«Кинотавр-2019»
Кто из звезд посетил церемонию открытия
Фотогалерея
Пикеты в поддержку Ивана Голунова
Кадры с акций в Москве и Санкт-Петербурге
Фотогалерея
Премия «МУЗ-ТВ 2019»
Гости красной дорожки и яркие моменты мероприятия
Фотогалерея
Сделали паузу
Как отдыхают известные россияне
Видео
«Великие открытия» Игоря Сечина
Глава «Роснефти» на ПМЭФ — о зловредных США и рабстве «Русала»
Фотогалерея
Светские мероприятия на ПМЭФ-2019
Вручения премий, приемы и другие события
Фотогалерея
ПМЭФ-2019
Гости и организаторы Петербургского экономического форума
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Тест: разбираетесь ли вы в художественной самодеятельности мировых лидеров
Как рождался, жил и умирал первый советский тракторный завод
Что предложил в письме арестованный авиаконструктор Туполев главе НКВД
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
10–14 июня
Самое читаемое
просмотров:
169526
«Такой лажи я давно не читал»
За хищения арестован экс-директор Национального медицинского исследовательского центра
просмотров:
89729
Дело закрыто, вопросы остались
Иван Голунов признан невиновным, МВД обещает наказать сотрудников, общественность требует пересмотра законодательства
просмотров:
76659
«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения Демпартии»
Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
просмотров:
68697
Штрафы держат скорость 20 км/ч
Анонсированные властями ужесточения отложены на неопределенный период
просмотров:
49846
«Логика задержаний пока непонятна»
Корреспондент “Ъ FM” — о действиях полиции во время несогласованной акции в Москве
Первые лица |
все
Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
Глава Enel Франческо Стараче о продаже активов и пользе консерватизма
Тенденции |
все
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
3 тупика и 4 перспективы в отношениях России и Китая
Пострадавшие от «Дружбы» получили нефть, но ждут компенсаций
Партнерский проект |
все
Экспорт ПО
Как увеличить спрос на российские ИТ-решения на глобальном рынке?
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия