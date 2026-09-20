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«Кресты» тоже проголосовали

Как в следственном изоляторе прошли выборы

Почти три тысячи фигурантов уголовных дел, содержащихся в колпинском СИЗО «Кресты», заявили о желании принять участие в выборах депутатов Государственной думы. Для подозреваемых и обвиняемых, сохранивших активное избирательное право, организовали голосование прямо в следственном изоляторе. За реализацией права свободы выбора наблюдал фотокорреспондент «Ъ Северо-Запад».

Перед выдачей бюллетеня у подследственных уточняли, являются ли они гражданами России, а также имеют ли регистрацию на территории Санкт-Петербурга. Содержащиеся под арестом могли проголосовать по спискам в нижнюю палату парламента, а при правильной прописке — по партийным спискам в Заксобрание.

Как уточнили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, в СИЗО также находятся 57 человек из других регионов. Они могли принять участие в выборах глав субъектов. Например, Чечни или Мордовии. С информацией о кандидатах можно было ознакомиться заблаговременно.

Константин Леньков
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Избиратель-подследственный во время голосования

Избиратель-подследственный во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Избиратели-подследственные во время голосования

Избиратели-подследственные во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели-подследственные во время голосования

Избиратели-подследственные во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова опрашивает подследственного перед голосованием

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова опрашивает подследственного перед голосованием

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Избиратель-подследственный во время голосования

Избиратель-подследственный во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова опрашивает подследственных перед голосованием

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова опрашивает подследственных перед голосованием

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Федеральное казенное учреждение СИЗО-1 в день выборов

Федеральное казенное учреждение СИЗО-1 в день выборов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Избиратель-подследственный во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Избиратели-подследственные во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Избиратели-подследственные во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова опрашивает подследственного перед голосованием

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Избиратель-подследственный во время голосования

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова опрашивает подследственных перед голосованием

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Голосование в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Федеральное казенное учреждение СИЗО-1 в день выборов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

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