20.09.2026, 20:36

«Кресты» тоже проголосовали Как в следственном изоляторе прошли выборы

Почти три тысячи фигурантов уголовных дел, содержащихся в колпинском СИЗО «Кресты», заявили о желании принять участие в выборах депутатов Государственной думы. Для подозреваемых и обвиняемых, сохранивших активное избирательное право, организовали голосование прямо в следственном изоляторе. За реализацией права свободы выбора наблюдал фотокорреспондент «Ъ Северо-Запад».



Перед выдачей бюллетеня у подследственных уточняли, являются ли они гражданами России, а также имеют ли регистрацию на территории Санкт-Петербурга. Содержащиеся под арестом могли проголосовать по спискам в нижнюю палату парламента, а при правильной прописке — по партийным спискам в Заксобрание.



Как уточнили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой, в СИЗО также находятся 57 человек из других регионов. Они могли принять участие в выборах глав субъектов. Например, Чечни или Мордовии. С информацией о кандидатах можно было ознакомиться заблаговременно.



Константин Леньков