Курорт Домбай в КЧР обесточен из-за повреждения линии электропередачи

В Карачаево-Черкесии нарушено электроснабжение горнолыжного курорта Домбай — причиной стала неисправность на линии электропередачи, которую бригада из 12 энергетиков устраняет в экстренном режиме с привлечением спецтехники из Черкесска. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили информагентству «Интерфакс» в региональном филиале «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Популярный горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии столкнулся с перебоями в электроснабжении — на питающей линии электропередачи зафиксирована неисправность. По словам представителя компании, обнаруженное повреждение было оперативно локализовано, после чего линию вывели во внеплановый ремонт — для того чтобы исключить дальнейшее развитие технического нарушения.

«Объекты горнолыжного курорта обеспечены электроэнергией при помощи резервных источников», — уточнил собеседник агентства.

К восстановительным работам привлечены 12 сотрудников Карачаевских районных электросетей, оснащенных специализированной техникой, необходимыми материалами и оборудованием. Для ускорения ликвидации аварии к месту проведения работ дополнительно переброшена спецтехника из Черкесска.

Домбай — один из наиболее известных горнолыжных курортов России с историей, уходящей корнями в советскую эпоху. Инфраструктура курорта включает разветвленную сеть канатных дорог и 12 горнолыжных трасс совокупной протяженностью свыше 25 км. Туристическая база насчитывает порядка 140 объектов размещения различного формата — от гостиниц до турбаз — общей вместимостью около 7 тыс. человек.

Станислав Маслаков