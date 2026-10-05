На Ставрополье вновь объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае вновь объявили беспилотную опасность. Губернатор Владимир Владимиров сообщил об этом в своем Telegram-канале и призвал жителей следить за сообщениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб «112», - написал глава региона.

В публикации глава региона не уточнил причину тревоги, возможные направления движения беспилотников и то, фиксировали ли их в воздушном пространстве края. О сбитиях, разрушениях или пострадавших в этом сообщении также не говорится. Поэтому сведения о конкретной угрозе и ее последствиях пока не подтверждены официально.

Это уже второе объявление беспилотной опасности на Ставрополье за сутки. Предыдущее предупреждение губернатор опубликовал вечером 4 октября. Тогда жителей также просили следить за сообщениями и обращаться за помощью по номеру 112. Отбой объявили в 5:21 5 октября; тревога действовала более 12 часов. В сообщениях о той ночи власти не заявляли о полетах беспилотников над краем.

Еще раньше режим вводили днем 3 октября: его отменили утром 4 октября, спустя 19 часов 23 минуты. Тогда Минобороны сообщило о 559 беспилотниках, перехваченных и уничтоженных над российскими регионами за ночь, включая соседние Ростовскую область и Краснодарский край. Эти данные не устанавливали, что беспилотники заходили в воздушное пространство Ставрополья.

Станислав Маслаков