«Азимут» откроет прямые рейсы из Минвод в Шарм-эль-Шейх

С 29 октября авиакомпания «Азимут» начнет выполнять регулярные беспосадочные рейсы по маршруту Минеральные Воды — Шарм-эль-Шейх с частотой два раза в неделю, расширив международную маршрутную сеть аэропорта и открыв жителям Северного Кавказа прямой выход на египетские курорты Красного моря, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Аэропорт Минеральные Воды пополняет карту зарубежных маршрутов: авиакомпания «Азимут» приступит к регулярным полетам на один из наиболее востребованных египетских курортов — в Шарм-эль-Шейх. Первый борт отправится 29 октября 2026 года.

Воздушное сообщение между Кавказскими Минеральными Водами и побережьем Красного моря будет организовано по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Перевозчик задействует на линии отечественные региональные лайнеры Sukhoi Superjet 100.

Расписание выстроено с расчетом на ночной перелет: борт поднимается с взлетно-посадочной полосы Минеральных Вод в 00:30 и приземляется в египетском аэропорту в 03:20 по местному времени. Обратный рейс стартует из Шарм-эль-Шейха в 04:20, а в Минеральных Водах пассажиры окажутся в 09:00.

Новый маршрут направлен прежде всего на жителей Ставропольского края и соседних регионов Северного Кавказа, которым прежде приходилось добираться до египетских курортов через московские или краснодарские аэропорты с промежуточными пересадками. Беспересадочный формат существенно сократит время в пути и упростит логистику поездки.

Шарм-эль-Шейх занимает прочные позиции среди наиболее популярных у российских туристов зарубежных направлений: курорт привлекает круглогодичным теплым климатом, развитой гостиничной инфраструктурой и богатыми возможностями для дайвинга и снорклинга на коралловых рифах Красного моря. Открытие прямого сообщения из Минеральных Вод способно дать дополнительный импульс туристическому потоку из макрорегиона на данное направление.

Станислав Маслаков