В пяти районах Дагестана закрыли шесть участков дорог из-за обвалов и оползней

В пяти районах Дагестана остается закрытым движение на шести участках дорог из-за обвалов, оползней, камнепадов и селевых выносов. Дорожные службы ведут расчистку и восстановительные работы, сообщает Минтранс республики.

В Ахтынском районе перекрыт подъезд к селу Фий от дороги Ахты — Курукал — Хнов. Причиной стали обвалы и селевые выносы. Открыть проезд по временной схеме планируют к 18:00 4 октября.

В Дахадаевском районе закрыт 20-й км дороги Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала — Кунки. На участке после обвала работают бульдозер и экскаватор. В Кайтагском районе из-за оползня перекрыт 11-й км дороги Маджалис — Варсит — Шиланша, где расчистку проводит экскаватор. В обоих случаях движение по временной схеме рассчитывают восстановить к 18:00.

В Тляратинском районе закрыты два участка. На 1-м км дороги Ланда — Шидиб движение остановлено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются Бочох, Хантаколоб и Шидиб. На 16-м км дороги Тлярата — Камилух проезд закрыт из-за оползневых процессов у села Саниорта.

Еще на двух участках движение уже восстановлено по временной схеме. В Чародинском районе после оползня открыли проезд на 27-м км дороги Цуриб — Арчиб, в Гунибском — на участке Гунибская ГЭС — Мурада дороги Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. На обоих участках продолжается расчистка проезжей части до полной ширины.

Валерий Климов