В Махачкале на три дня ограничат подачу газа

В Махачкале с 08:00 5 октября до 16:00 8 октября временно приостановят подачу газа. Это связано с вводом в эксплуатацию газопровода «Моздок — Казимагомед» после ремонта. Об этом сообщила администрация города.

Полностью газ отключат в поселке Талги Ленинского района, а также в поселках Новый Тарки и Старый Кяхулай, на проспекте Аметхана Султана — от южной автостанции до улицы Кирова — и на улицах Венгерских бойцов, Эрлиха и Мамедбекова.

В Ленинском районе на время работ ожидается снижение давления газа на проспекте Аметхана Султана, в поселках Новый Кяхулай и Новый Хушет, Редукторном поселке, Турали, микрорайоне Авиаагрегат, Аварауле, Ак-Геле, на проспектах Петра I и Насрутдинова, в районе АТП-2 и Юго-Восточной промзоне. Ограничения также затронут более 20 садовых товариществ.

На период отключения жителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

Валерий Климов