В Махачкале выявили типографию с поддельными учебными пособиями на 2,2 млн рублей

В Махачкале сотрудники УЭБиПК МВД по Дагестану выявили типографию, где незаконно изготавливали учебные пособия для последующей продажи. Об этом сообщили в МВД Дагестана.

Помещение типографии арендовал 30-летний житель Махачкалы. По версии полиции, изготовленную продукцию он планировал распространять, в том числе через популярный маркетплейс.

Во время осмотра типографии на проспекте Акушинского полицейские обнаружили рабочие тетради по английскому языку и обложки к ним, которые, как отмечается в сообщении, не соответствовали стандартам качества. Исключительные права на производство и распространение оригинальной продукции принадлежат АО «Издательство «Просвещение».

Размер ущерба издательству оценен в 2,18 млн руб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ — незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, совершенное в особо крупном размере.

Валерий Климов