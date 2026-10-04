Банковские долги средних организаций Северной Осетии за 6 месяцев достигли 11 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал средних организаций Северной Осетии за январь—июнь 2026 года увеличились на 60,6%, до 124,9 млн руб., а объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг вырос на 29,4%, до 4,36 млрд руб. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Оборот средних организаций за первое полугодие составил 7,14 млрд руб., увеличившись на 2,2% к январю—июню 2025 года. На долю средних предприятий пришлось 7,9% оборота крупных и средних организаций республики.

Численность работников средних организаций за год увеличилась на 31,6%, до 2,412 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата одного сотрудника составила 59 730,2 руб., прибавив 24,5%. Доля работников средних организаций в общей численности занятых на крупных и средних предприятиях составила 2,5%.

Сальдированный финансовый результат средних организаций по итогам января—июня составил 654,4 млн руб. Показатель оказался на 5,2% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. При этом прибыльными были 78,9% организаций.

Дебиторская задолженность средних организаций снизилась на 8,8%, до 5,078 млрд руб. Просроченная часть составила 706,5 млн руб., сократившись на 3,2%. На долю средних предприятий пришлось 12,2% дебиторской задолженности всех крупных и средних организаций республики, а просроченной — 3,2%.

Кредиторская задолженность, напротив, увеличилась на 1,7%, до 11,143 млрд руб. Ее доля в совокупной кредиторской задолженности крупных и средних организаций Северной Осетии составила 12,7%. Данные о просроченной кредиторской задолженности средних организаций в статистике не приведены.

Валерий Климов