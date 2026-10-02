В КБР ликвидировали заключенного, смертельно ранившего конвоира в поезде

Заключенный, смертельно ранивший сотрудника ФСИН при этапировании в поезде «Владикавказ — Адлер», ликвидирован. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нападение произошло в поезде на территории Кабардино-Балкарии. По данным правоохранителей, один из этапируемых заключенных напал на сотрудника конвоя, причинив ему смертельные ранения.

Как уточнили в правоохранительных органах, захвата заложников не было, а среди гражданских пассажиров пострадавших нет. Ранее ряд СМИ сообщал о бунте заключенных в поезде и трех пострадавших сотрудниках ФСИН, однако подтверждения эта информаиця не получила.

Официального комментария ФСИН по поводу ликвидации заключенного на момент публикации не поступало.

Валерий Климов