Торги по имуществу фирм из дела экс-главы орловского УГИБДД снова не состоялись

Вторые торги по продаже арестованного имущества орловских ООО «Ниакор» и ООО «Автостандарт», фигурировавших в уголовных делах бывшего начальника регионального управления ГИБДД Александра Коршунова, вновь признали несостоявшимися. На участие в аукционах поступило менее двух заявок. Информация опубликована в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общая начальная цена двух лотов была снижена по сравнению с прошлыми торгами с 21,8 млн до 18,5 млн руб.

Из активов ООО «Ниакор» выставляли нежилое помещение в переулке Ягодном в Орле площадью 326,2 кв. м. Его начальная цена составляла 17,7 млн руб. На предыдущих торгах помещение продавали за 20,8 млн руб.

Вторым лотом выставили универсальный тормозной стенд ООО «Автостандарт». Его начальная цена снижена с 980 тыс. до 833 тыс. руб.

Предыдущие торги по этим лотам были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных претендентов.

В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», осенью 2025-го Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяева. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».

В мае 2026-го тот же суд взыскал с бывшего начальника УГИБДД еще 275 млн руб. Соответчиками в деле выступили Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс», ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Имущество перечисленных компаний, за исключением «Ниакора» и «Автостандарта», на торги не выставлено.

Мария Свиридова