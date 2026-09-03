Снова продается имущество фирм из дела экс-начальника орловского УГИБДД

Арестованное имущество орловских ООО «Ниакор» и ООО «Автостандарт», которые фигурировали в уголовных делах бывшего начальника регионального управления ГИБДД Александра Коршунова, снова выставили на электронные торги. Общая начальная цена двух лотов снизилась с 21,8 млн до 18,5 млн руб. Заявки на участие в обоих аукционах принимаются до 30 сентября. Торги состоятся 2 октября. Информация опубликована в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Из активов ООО «Ниакор» вновь выставлено нежилое помещение в переулке Ягодном в Орле площадью 326,2 кв. м. Его начальная цена составляет 17,7 млн руб., шаг аукциона — 177,05 тыс. руб., задаток — 8,5 млн руб. На предыдущих торгах помещение продавали за 20,8 млн руб.

Вторым лотом выставлен универсальный тормозной стенд ООО «Автостандарт». Его начальная цена снижена с 980 тыс. до 833 тыс. руб. Шаг аукциона составляет 8,33 тыс. руб., размер задатка — 410 тыс. руб.

Предыдущие торги по этим лотам были признаны несостоявшимися из-за отсутствия допущенных претендентов.

В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», осенью 2025-го Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяева. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».

В мае 2026-го тот же суд взыскал с бывшего начальника УГИБДД еще 275 млн руб. Соответчиками в деле выступили Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс», ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Имущество перечисленных компаний, за исключением «Ниакора» и «Автостандарта», на торги не выставлено.

Мария Свиридова