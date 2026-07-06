На торги выставили имущество компаний из дела экс-начальника орловского УГИБДД

Росимущество выставило на два аукциона арестованное имущество орловских ООО «Ниакор» и ООО «Автостандарт», которые фигурировали в уголовных делах бывшего начальника орловского УГИБДД Александра Коршунова. Общая сумма начальных цен лотов составляет 21,8 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из активов ООО «Ниакор» на торги выставили нежилое помещение в переулке Ягодном в Орле. Его площадь составляет 326,2 кв. м. Начальная цена равняется 20,8 млн руб., шаг аукциона — 209,3 тыс. руб. Для участия в тендере нужно заплатить задаток в 10,4 млн руб.

В ходе второго аукциона Росимущество продает универсальный тормозной стенд ООО «Автостандарт» за 980 тыс. руб. Шаг повышения цены составляет 9,8 тыс. руб., размер задатка — 480 тыс. руб.

Подавать заявки на оба тендера можно до 4 августа. Итоги планируют подвести 6 августа.

В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Осенью 2025 года Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяхина. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».

В мае 2026-го тот же суд взыскал с бывшего начальника УГИБДД еще 275 млн руб. Ответчиками в деле также выступили Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс», ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Имущество перечисленных компаний, за исключением «Ниакора» и «Автостандарта», на торги не выставлено.

Алина Морозова