На Кавказе стартовал прием заявок на бизнес-премию «Твердые знаки — 2026»

Деловое издание «Коммерсантъ Кавказ» начинает прием заявок на ежегодную бизнес-премию «Твердые знаки — 2026». В 2026 году на Кавказе премия проводится впервые и объединит представителей малого, среднего и крупного бизнеса Ставропольского края и республик СКФО.



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Премия создана для компаний и предпринимателей, чьи реализованные проекты уже меняют деловую среду, развивают отрасли и влияют на экономику регионов. Участники смогут представить свои результаты экспертному сообществу и получить профессиональное признание. Участие в премии бесплатное и проходит на конкурсной основе. Главным критерием станет действующий проект, реализованный на территории Ставропольского края или республик СКФО и показавший конкретный результат в период с августа 2025 по август 2026 года.

В 2026 году проекты будут представлены в восьми номинациях:

Лучшие цифровые решения и практики внедрения ИИ

Лучшая социальная инициатива и бизнес-практика

Лучшие HR-решения в бизнесе

Лучший проект в сфере импортозамещения

Лучший проект в сфере недвижимости

Лучший медицинский бизнес-проект

Лучший туристический бизнес-проект

Лучший проект в сфере АПК

Проекты участников оценит Экспертный совет, в который вошли представители региональных властей, предприниматели и отраслевые эксперты. Среди них — старший вице-президент Группы компаний «Арнест» Владимир Гурьянов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец, директор ООО «Группа компаний "Агроальянс"» Ольга Ганюта, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников, генеральный директор ООО «Курортное управление» Николай Мурашко, а также представители «Коммерсантъ Кавказ».

Экспертный совет путем голосования определит финалистов и лауреатов премии в каждой номинации. Регламент предусматривает рассмотрение каждого поступившего проекта всеми членами совета.

«Твердые знаки — 2026» — возможность представить реализованный проект широкой деловой аудитории, получить оценку профессионального сообщества и заявить о своих результатах на одной из ключевых деловых площадок региона.

Прием заявок на участие в премии продлится до 22 ноября 2026 года. Торжественное награждение лауреатов состоится 10 декабря 2026 года в Ставрополе.

Подать заявку и ознакомиться с положением о премии можно на сайте «Коммерсантъ Кавказ».

Организатором мероприятия является деловое издание «Коммерсантъ Кавказ».