Главные новости к утру 2 октября

Владимир Путин встретился с членами Валдайского клуба. Он назвал нелепым предложение прекратить удары по судам Украины в обмен на остановку атак ВСУ на российские НПЗ, отверг заявления о том, что РФ национализирует европейские предприятия, и призвал не переохладить экономику России.

Умер главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов.

При ударе беспилотников по Волгограду загорелся многоквартирный дом. Одного человека госпитализировали.

Во время пожара на Краснозаводском химическом заводе пять человек пропали без вести. Возгорание, которое произошло в одном из производственных корпусов, привело к обрушению конструкций.

В Аннинском районе Воронежской области разбился вертолет, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По предварительным данным, все три человека, которые находились на борту, погибли.

Пожарные ночью ликвидировали открытое горение в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. До этого огонь в здании распространился на 2 тыс. кв. м. и перекинулся на крышу соседнего здания.

С базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии запустили первый национальный спутник Киргизии.