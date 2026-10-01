При пожаре на Краснозаводском химическом заводе пропали пять человек

Во время пожара на Краснозаводском химическом заводе пять человек пропали без вести. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее было известно о четырех пропавших.

Возгорание на предприятии произошло в одном из производственных корпусов. Пожар привел к обрушению конструкций, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. Очевидцы рассказали MSK1.ru, что вечером во время пожара в округе гремели взрывы, а над местом происшествия поднялось густое облако дыма.

Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 40 человек. Никому из них не понадобилась медицинская помощь, сообщал временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий. Он отмечал, что, по предварительным данным, пожар не связан с атакой беспилотников.

На заводе производятся охотничьи и спортивные патроны, а также фейерверки. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех».