Киргизия запустила на орбиту свой первый спутник

С базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии запустили первый национальный спутник Киргизии. В церемонии, которая прошла 1 октября, принял участие находящийся в США с рабочим визитом президент Киргизии Садыр Жапаров.

Для запуска группы космических аппаратов, в которую вошел спутник, использовалась ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Управляться космический аппарат будет из центра в Бишкеке, сообщает пресс-служба администрации президента республики.

Запуск спутника назвали результатом совместной работы Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. В администрации президента отметили, что аппарат открывает новые возможности для мониторинга сельскохозяйственных угодий, ледников, водных объектов, лесов и пастбищ, а также позволит отслеживать изменения в экосистемах и оценивать риски природных катастроф. Полученные данные будут использоваться для выявления незаконного недропользования, несанкционированных свалок, отслеживания источников загрязнения и оптимизации логистических маршрутов.

В дальнейшем спутниковую информацию планируется интегрировать в государственные цифровые системы для создания пространственных карт и аналитических моделей. «Это позволит применять объективные данные при принятии государственных решений, инвестиционном планировании и контроле реализации государственных программ»,— отмечается в сообщении.

Эрнест Филипповский