В Петербурге ликвидировали открытое горение в особняке Миллера

Пожарные ликвидировали открытое горение в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС. Идет «проливка и разбор конструкции». На месте работают дознаватели.

Пожар в историческом особняке второй половины XIX века начался вчера вечером. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м. и перекинулся на крышу соседнего здания, передавал корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушили 165 человек и 37 единиц техники. Управление СКР по Санкт-Петербургу начало проверку.