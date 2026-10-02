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В Петербурге ликвидировали открытое горение в особняке Миллера

Пожарные ликвидировали открытое горение в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС. Идет «проливка и разбор конструкции». На месте работают дознаватели.

Пожар в историческом особняке второй половины XIX века начался вчера вечером. Огонь распространился на 2 тыс. кв. м. и перекинулся на крышу соседнего здания, передавал корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушили 165 человек и 37 единиц техники. Управление СКР по Санкт-Петербургу начало проверку.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Особняк Миллера находится на улице Якубовича, напротив Исаакиевского собора. В ноябре 2021 года здание включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения, то есть оно имеет официально закрепленный охранный статус.

Таким образом, пожар затронул не просто старое здание, а объект, находящийся под региональной охраной государства.

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