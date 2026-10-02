Умер главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов
Утром 2 октября в новосибирской больнице умер наш коллега и руководитель, главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов. После автомобильной аварии 24 сентября врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжелой.
Фото: Влад Некрасов
В этом августе ему исполнился 51 год.
Миша был умным, веселым и очень трудолюбивым. Он умел отстаивать свое мнение и прислушиваться к чужому, принимать правильные решения и организовывать команду. Мы счастливы, что нам довелось работать вместе несколько лет. Разделяем горе с его родными и близкими.
Дата и время прощания станут известны позже.