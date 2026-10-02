Умер главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов

Утром 2 октября в новосибирской больнице умер наш коллега и руководитель, главный редактор сибирской редакции «Коммерсанта» Михаил Кичанов. После автомобильной аварии 24 сентября врачи боролись за его жизнь, но травма оказалась слишком тяжелой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

В этом августе ему исполнился 51 год.

Миша был умным, веселым и очень трудолюбивым. Он умел отстаивать свое мнение и прислушиваться к чужому, принимать правильные решения и организовывать команду. Мы счастливы, что нам довелось работать вместе несколько лет. Разделяем горе с его родными и близкими.

Дата и время прощания станут известны позже.

"Ъ-Сибирь"