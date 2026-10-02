При ударе беспилотников по Волгограду загорелся многоквартирный дом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированном налете беспилотников на регион. При ударах вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Один пострадавший был госпитализирован.

Пожар в жилом доме, который находится на Удмуртской улице, был локализован. Губернатор поручил привести в готовность пункты временного размещения.

Господин Бочаров уточнил, что целью ударов была промышленная инфраструктура области. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается»,— передает слова губернатора пресс-служба администрации.