Отдых в санаториях Ставрополья за год подорожал почти на 1 тыс. рублей в день

Средняя стоимость пребывания в санаториях Ставропольского края в 2025 году выросла с 5,65 тыс. до 6,62 тыс. рублей в день — на 17%. При этом число размещенных лиц увеличилось с 738 тыс. до 782 тыс., количество ночевок — с 8,376 млн до 8,696 млн, а загрузка мест — с 69% до 71%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

В ассоциации уточнили, что показатели рассчитаны на основе данных ЕМИСС: в исследовании сопоставляются число размещенных лиц, количество ночевок, средняя стоимость пребывания, загрузка мест и доходы санаторно-курортных организаций.

В 2024 году средняя стоимость санаторного дня на Ставрополье составляла 5,65 тыс. рублей, в 2025-м — уже 6,62 тыс. рублей. За год прирост составил 970 рублей, или 17%. Одновременно число отдыхающих увеличилось на 44 тыс. человек, а количество ночевок — на 320 тыс.

Доходы санаторно-курортных организаций края за год выросли с 47,354 млрд до 57,598 млрд рублей — на 22%. Таким образом, увеличение стоимости санаторного дня сопровождалось ростом основных физических показателей отрасли.

Валерий Климов