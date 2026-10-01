На Ставрополье число отдыхающих в санаториях сократилось на 18 тыс. человек за полугодие

В январе—июне 2026 года в санаториях Ставропольского края разместились 386 тыс. человек против 404 тыс. годом ранее. Снижение составило 18 тыс. человек, или 5%. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Как уточнили в АОТ, расчеты основаны на данных ЕМИСС. Для оценки динамики ассоциация сопоставила показатели санаторно-курортной отрасли Ставропольского края за первые полугодия разных лет — число размещенных лиц, ночевки, среднюю стоимость пребывания и доходы организаций.

В первом полугодии 2024 года санатории края приняли 390 тыс. человек, в январе—июне 2025 года — 404 тыс., а в первом полугодии 2026-го — 386 тыс. Таким образом, после роста на 14 тыс. человек в 2025 году число отдыхающих за год снизилось на 18 тыс.

Количество ночевок за этот период сначала увеличилось с 3,817 млн в первом полугодии 2024 года до 3,881 млн в 2025-м, а затем снизилось до 3,73 млн в 2026 году. В годовом выражении снижение составило 151 тыс. ночевок, или 4%.

При этом средняя стоимость пребывания росла все три года: с 5,08 тыс. рублей в день в первом полугодии 2024 года до 6,47 тыс. в 2025-м и 6,96 тыс. рублей в 2026-м. За последний год рост составил 8%.

Доходы санаторно-курортных организаций за первое полугодие выросли с 19,387 млрд рублей в 2024 году до 25,128 млрд в 2025-м и 25,964 млрд рублей в 2026 году. При этом темп роста замедлился с 30% в 2025 году до 3% в 2026-м.

Таким образом, в первом полугодии 2026 года сокращение числа гостей и ночевок происходило одновременно с дальнейшим ростом средней стоимости санаторного дня.

Роман Лаврухин