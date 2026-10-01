Сборная России по футболу прилетела в Екатеринбург на матч со сборной Намибии
Сборная России по футболу прибыла в Екатеринбург на товарищеский матч с национальной командой Намибии. В Кольцово команду встретили прямо у трапа самолета, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Матч сборных России и Намибии пройдет 3 октября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург-Арена». Сборная России впервые проведет матч в Екатеринбурге, при этом со сборной Намибии российские футболисты ранее не встречались. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. В игре примут участие 29 спортсменов, среди которых Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Константин Тюкавин и Данила Круговой.
В 17:00 на территории стадиона начнется Фестиваль болельщиков, во время которого они смогут встретиться с амбассадорами российской сборной, сыграть с известными футболистами на мини-площадке, сделать фото и получить автограф. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чичерина. Сам матч стартует в 20:00.
Ранее в Екатеринбург прилетела сборная Намибии — гостей в Кольцово встретили традиционным караваем.