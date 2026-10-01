В Екатеринбург прилетели футболисты из Намибии на матч с командой России

В аэропорту Кольцово встретили игроков сборной Намибии. Они прилетели в Екатеринбург на товарищеский матч по футболу с национальной сборной России. Иностранных спортсменов приветствовали традиционным караваем, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Напомним, сборная России впервые проведет матч в Екатеринбурге, при этом со сборной Намибии российские футболисты ранее не встречались. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. В игре примут участие 29 спортсменов, среди которых Матвей Сафонов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Константин Тюкавин и Данила Круговой.

Матч пройдет 3 октября на «Екатеринбург Арене». В 17:00 на территории стадиона начнется Фестиваль болельщиков, во время которого они смогут встретиться с амбассадорами российской сборной, сыграть с известными футболистами на мини-площадке, сделать фото и получить автограф. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чичерина. Сам матч стартует в 20:00.

Полина Бабинцева